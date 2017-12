TV : Un chiffre révélé qui fait très mal à SFR Sport !

Dans : Info, Premier League.

On le sait, le groupe Altice, propriétaire de SFR, RMC, BFM..., traverse un véritable trou d'air, l'action de la société s'étant écroulée depuis quelques semaines. Au moment où l'on évoque la possibilité que SFR Sport ne fasse finalement plus aucune offre lors de la future vente des droits TV de la Ligue 1, Les Echos révèlent un chiffre qui peut justifier l'inquiétude grandissante au sein des salariés du groupe.

En effet, le quotidien économique affirme que la chaîne sportive qui a acheté l'exclusivité des droits de la Premier League, et qui sera l'unique diffuseur de la Ligue des champions la saison prochaine, fait un vrai bide sur le plan des abonnements à son service sur le net. SFR Sport aurait seulement....15.000 vrais abonnés qui paient 9,99 euros pour mois pour regarder ses différentes chaînes online. Un sacré flop, Eurosport ayant par exemple plus d'un million d'abonnés sur leur version web, BeInSports étant également très au-dessus de SFR Sport. Pour essayer de limiter la casse, le groupe pourrait finalement décider de faire payer les chaînes sportives, même à ceux qui pour l'instant sont abonnés à SFR et bénéficient de SFR Sport gratuitement.