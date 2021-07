TV : Pierre Ménès règle son compte à Hervé Mathoux

Dans : Info.

Dans le tourmente depuis quatre mois, Pierre Ménès ne sera pas sur Canal + à la rentrée au mois d’août.

Dans une interview accordée à l’AFP, l’ancien consultant du Canal Football Club a confirmé son départ, affirmant qu’il n’avait pas été licencié mais qu’il avait fait le choix de quitter la chaîne cryptée de son propre chef. Interrogé par TéléStar, Pierre Ménès en a dit davantage sur les conditions de son départ. Il s’en prend notamment à ce que l’on pensait être son fidèle ami en la personne d’Hervé Mathoux, présentateur historique du CFC. « Lui, il était là pour faire le beau quand j'étais malade mais quand il a fallu sortir ses c... il n'y avait plus personne. Et le CFC, tel que je l'ai vécu cette année avec le flou autour de la Ligue 1, ne me donnait pas forcément envie de continuer » a lancé Pierre Ménès, qui en veut à Hervé Matoux de ne pas être publiquement monté au créneau pour le défendre ces dernières semaines.

Nathalie Ianneta également épinglée

Sur sa volonté de partir de Canal +, Pierre Ménès précise. « J'ai voulu partir parce que ça fait quatre mois que je souffre énormément. Mon honneur a été sali. Je suis en dépression. Je ne me voyais pas retravailler avec des gens qui m'ont tourné le dos au pire moment. J'ai trop de fierté, je n'aurais pas pu ». Journaliste pour TF1, Nathalie Ianneta en prend aussi pour son grade. « Elle a fait son pamphlet dans Le Monde. Elle me dédouane sans le faire vraiment. Je n'oublierai jamais le coup de fil qu'elle m'a passé quand je me suis retrouvé au cœur du réacteur. Elle m'a dit : 'démissionne, c'est ce que tu as de mieux à faire'. C'est la chose qui m'a fait le plus mal ». Et maintenant qu’il a officiellement quitté Canal +, que va faire Pierre Ménès ? Selon TéléStar, le journaliste a fait le choix de se lancer seul sur Internet, où il va lancer une plateforme de vidéos. L’occasion pour lui de transmettre ses avis tranchés en toute liberté.