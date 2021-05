TV : Pierre Ménès au CFC c'est fini ? Il répond !

Dans : Info.

Eloigné de Canal+ depuis plus d'un mois, Pierre Ménès est d'une discrétion absolue. Mais s'exprimant sur une chaine de santé, le consultant star a reconnu qu'il ne se sentait pas prêt à revenir au Canal Football Club.

Star de Canal+, où ses punchlines avaient l’art de déclencher des polémiques sans fin sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès s’est pris un violent retour de flamme lorsque des médias ont révélé que la chaîne du groupe Bolloré avait caviardé le document de Marie Portolano sur le harcèlement des femmes dans le monde de la presse. Décidé à en découdre face à la tempête provoquée par les révélations sur son comportement, il est notamment reproché à Pierre Ménès d’avoir soulevé la jupe et attrapé les fesses de la journaliste devant le public du CFC, le consultant avait finalement décidé de se mettre en pause, tout cela avec l’accord de Canal+. Dans le même temps, la chaîne cryptée a déclenché une enquête interne sur ces faits. Mais désormais nombreux sont ceux qui se demandent si PM va revenir un jour à l’antenne.

Ce qui est déjà certain c’est que Pierre Ménès ne reviendra pas au Canal Football Club cette saison, puisqu’elle s’achève dimanche prochain. Mais qu’en saura-t-il pour le prochain championnat ? Invité de Top Santé TV, le sniper du CFC a reconnu qu’il ne sentait pas d’attaque pour revenir sur un plateau et parler football avec sa faconde habituelle. « Revenir à la télévision ? Je n'ai pas envie de donner aux téléspectateurs l'image d'un Pierrot vidé de sa substance, de son énergie, de son enthousiasme, de sa causticité. Tout ce qui fait que ça fait quand même dix ans que je fais le Canal Football Club. Et je ne sais pas combien de temps je vais être absent des plateaux », confie Pierre Ménès, qui explique que malgré l’énorme polémique il n’avait pas senti qu’il s’était mis le public à dos, personne ne l’ayant encore « insulté » dans la rue en le voyant.

Concernant Twitter, où il se fait également très discret, malgré l’attente de ses 2,5 millions d’abonnés, Pierre Ménès avoue que même si le dialogue sur les réseaux sociaux « lui fait du bien », il va également prendre du recul. Le retour de PM n'est donc pas du tout d'actualité, ses fans et ses détracteurs vont devoir encore patienter.