TV : Orange le confirme, il veut le bouquet SFR Sport !

Que les amateurs de Premier League et des coupes européennes n'étant pas abonnés chez SFR se rassurent, ils n'auront pas besoin de se priver de matches à la télé ou de chercher des liens de streaming plus ou moins pourris la saison prochaine, car d'autres diffuseurs devraient dealer avec SFR. Ce lundi, se confiant à Libération, le PDG d'Orange a reconnu qu'il souhaitait pouvoir offrir ce service supplémentaire à ses abonnés, avouant au passage qu'Orange n'avait plus du tout l'intention de miser directement sur les droits du football.

« J’ai arrêté la chaîne de sport qui diffusait des matchs de Ligue 1, car c’était un gouffre. Un milliard d’euros de pertes nettes au total ! Je ne pense pas qu’Orange puisse devenir lui-même un acteur important dans la production (...) Si vous achetez les droits du foot - un investissement gigantesque - vous devez ensuite créer votre chaîne pour les vendre. A qui ? Aux abonnés Orange ? C’est impossible à rentabiliser. On n’a pas assez de clients. La bonne illustration est Altice. Aujourd’hui, ils tapent à la porte de tous les opérateurs pour qu’ils distribuent leurs chaînes de sport. Si je vais distribuer le bouquet SFR Sport la saison prochaine ? Je l’espère, car nous souhaitons distribuer les meilleurs contenus à tous nos clients. Mais il ne s’appellera ni SFR Sport ni Altice Sport. Je connais le nom d’ailleurs, mais je ne vous le dirai pas », a confié Stéphane Richard. Reste désormais à savoir si Canal+, Free et Bouygues emboîteront le pas à Orange.