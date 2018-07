TV : Les Bleus font un carnage niveau audience sur TF1

Dans : Info, Equipe de France, Mondial 2018.

Si du côté de TF1 on avait été déçu, sans trop le dire, de l'audience du match France-Danemark, nul doute que ce dimanche matin c'est l'euphorie dans les bureaux de la Une. Car les résultats sont tombés pour France-Argentine, et là c'est un score énorme pour une rencontre diffusée un samedi de canicule à 16h. En effet, la victoire de Kylian Mbappé et ses coéquipiers a réuni en moyenne 12,5 millions de téléspectateurs, avec une pointe dépassant les 15 millions de personnes présentes devant la TV. Cela représente 72% de parts d'audience. Et le magazine qui a suivi a réuni 41% des téléspectateurs. Bref, TF1 a fait très fort, qu'en sera-t-il vendredi prochain à 16h pour France-Uruguay ?