TV : Brogniart en modèle, Marie Portolano annonce la couleur

Transféré de Canal + à M6, Marie Portolano sera l’une des têtes d’affiche de la chaîne pour la couverture de l’Euro 2021.

L’ancienne journaliste du Canal Football Club va cependant toucher à tout sur M6. En effet, à la rentrée, elle sera aux commandes du Meilleur Pâtissier, une émission de divertissement qui n’a absolument rien à voir avec le sport. Dans une interview accordée à Sport Business, Marie Portolano a fait savoir qu’au moment de son transfert de Canal + à M6, il n’était pas prévu qu’elle prenne les commandes d’une émission culinaire. Mais ce challenge excite la journaliste, qui vise une carrière à la Denis Brogniart, à mi-chemin entre le sport et le divertissement.

« Ce n’était pas prévu, à mon arrivée sur la chaîne, Julia Vignali était encore en poste. Quoi qu’il en soit, lorsque le Directeur Général des Programmes, Guillaume Charles, m’a sollicité pour prendre le relais, je me suis d’abord interrogée avant de comprendre la pertinence de cette opportunité. C’est évidemment un autre univers dans le divertissement, pour autant, j’y vois un vrai parallélisme avec la compétition sportive. Les pâtissiers doivent constamment se dépasser pour arriver jusqu’à la finale. Je trouve le concept génial, et cette nouvelle aventure me fait aussi sortir de ma zone de confort. Denis Brogniart est un bon exemple. Il s’est fait connaitre dans la Formule 1 avant de s’envoler vers d’autres horizons, à mi-chemin entre le sport et l’Entertainment. Si vous regardez de près, les programmes qu’il anime ont toujours un lien avec le sport. Je me souhaite donc la même carrière, c’est évident » a-t-elle indiqué. En quittant la rédaction des sports de Canal +, Marie Portolano souhaitait visiblement toucher à plus de domaines. En alternant entre le foot, l’Euro et le Meilleur Patissier, l’ancienne compère d’Hervé Matoux au CFC sera servie.