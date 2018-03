Son émission a foiré, Pierre Ménès dénonce le sexisme des footeux

Dans : Info.

De retour sur les plateaux télé après sa double greffe du foie et d’un rein, Pierre Ménès a lancé sa nouvelle émission « 19h30 PM » en début de saison. Le concept ? De l’analyse de l’actualité footballistique et la présentation du match de Ligue 1 du vendredi soir sur les chaînes Canal+.

Le tout en compagnie de jeunes journalistes féminines comme Agathe Auproux et Ambre Godillon. Mais après quelques mois, la chaîne cryptée a vite changé ses plans pour revenir à une formule plus classique. Cette fois, Pierre Ménès est simplement accompagné de la présentatrice Virginie Ramel et d’un consultant masculin pour deux raisons. La première, la grande gueule du CFC a toujours voulu animer son émission dans les stades de L1. La deuxième, les faibles audiences liées, selon la tête d’affiche du programme, au sexisme des téléspectateurs.

« J’ai décidé de faire une émission avec un concept très spécial, avec que des filles, et force est de constater qu’au vu des audiences, que les gens qui regardent des émissions de foot, ils n’ont pas envie de voir des filles en parler, a dénoncé Pierre Ménès dans Les Interviews de Fab’. Personnellement, je le regrette beaucoup, parce-que je trouve que le contenu était de très bonne qualité, largement d’aussi bonne qualité que si c’était des hommes. Il faut croire que le sexisme a encore de beaux jours devant lui. Donc maintenant c’est le consultant qui vient faire l’émission avec nous. » Apparemment, Pierre Ménès apprécie moins la compagnie de Sidney Govou...