Sextape de Valbuena, Benzema fixé le 8 novembre

Sollicitée ce jeudi pour déterminer la validité de l’enquête à l’encontre de ceux qui font voulu faire chanter Mathieu Valbuena dans l’affaire de la sextape, la Cour d’Appel de Paris a annoncé qu’elle donnerait sa décision le 8 novembre prochain. Les six mis en examen, dont Karim Benzema, dans cette affaire estiment que les conditions d’agissement du policier infiltré étaient contraires à la loi, et contestent donc l’enquête et sa validité.

De son côté le Parquet général a conseillé un rejet de cette requête en nullité, et donc que le procès ait bien lieu dans les prochains mois. La réponse interviendra donc dans un gros mois, et on sera alors fixé sur la possibilité de voir un procès se tenir, ou bien si les charges sont partiellement ou totalement invalidées.