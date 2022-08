Ballon d'Or féminin : Les Lyonnaises au rendez-vous

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Sans surprise, l'Olympique Lyonnais est bien représenté parmi les 20 nommées pour le Ballon d'Or féminin. On retrouve effectivement cinq championnes de France dans cette liste avec Christiane Endler, Wendie Renard, Selma Bacha, Catarina Macario et Ada Hegerberg. Du côté du Paris Saint-Germain, les Françaises Kadidiatou Diany et Marie-Antoinette Katoto sont également citées.

Les 20 nommées :

Selma Bacha (OL)

Fridolina Rolfö (FC Barcelone)

Viviane Miedema (Arsenal)

Lucy Bronze (FC Barcelone)

Sam Kerr (Chelsea)

Christiane Endler (OL)

Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Kadidiatou Diany (PSG)

Catarina Macario (OL)

Alexia Putellas (FC Barcelone)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Aitana Bonmati (FC Barcelone)

Wendie Renard (OL)

Alex Morgan (San Diego)

Beth Mead (Arsenal)

Asisat Oshoala (FC Barcelone)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Millie Bright (Chelsea)

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Ada Hegerberg (OL)