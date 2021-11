Salaires des entraîneurs, le top 10 dévoilé !

Dans : Info.

Par Corentin Facy

En début de semaine, Tottenham a officialisé la signature d’Antonio Conte, qui percevra un salaire colossal à Londres.

Sans club depuis son départ de l’Inter Milan en fin de saison, Antonio Conte se place directement dans le top 10 des entraîneurs les mieux payés du monde avec la signature de son contrat à Tottenham, où son salaire est estimé à environ 12 millions d’euros buts par saison. Le média spécialisé Calcio e Finanza a justement profité de la signature d’Antonio Conte à Tottenham pour publier ce jeudi le classement des 10 entraîneurs les mieux payés de la planète. Un classement dont les chiffres de certains coachs sont totalement dingues. C’est notamment le cas avec Diego Simeone à la tête de l’Atlético de Madrid.

Sans aucune surprise, l’entraîneur argentin des Colchoneros est en tête du classement des entraîneurs les mieux payés du monde avec un salaire hors du commun de 40 millions d’euros bruts par an à l’Atlético de Madrid. Sur le départ il y a un peu plus d’un an, Diego Simeone a été blindé par sa direction avec sa prolongation signée en juin 2021. Sous contrat avec le club champion d’Espagne jusqu’en juin 2024, Diego Simeone domine très largement ce classement des entraîneurs les mieux payés du monde. Derrière lui, on retrouve deux entraîneurs de Premier League avec Pep Guardiola, qui émarge à 23 millions d’euros bruts par saison à Manchester City et Jürgen Klopp, qui perçoit 17,5 millions d’euros bruts à Liverpool.

Pochettino, un salaire dingue au PSG

Et le Paris Saint-Germain dans tout ça ? Le club parisien, qui bat des records avec les salaires des joueurs (Neymar, Messi, Mbappé) place son coach à la quatrième position. En effet, Mauricio Pochettino se place juste derrière Diego Simeone, Jürgen Klopp et Pep Guardiola avec un salaire estimé à 13,4 millions d’euros. Il est intéressant de noter pour le PSG que l’ex-coach de Tottenham est l’entraîneur le mieux payé de l’histoire du club parisien, devant Laurent Blanc, Unai Emery ou encore Thomas Tuchel. Malheureusement pour les supporters, il est aussi le moins convaincant pour le moment dans le jeu et ce n’est pas la prestation brouillonne livrée à Leipzig lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions ce mercredi qui va faire changer d’avis les supporters parisiens.

Sans surprise, ce sont des entraîneurs expérimentés qui complètent le top 10. Massimiliano Allegri, de retour cet été à la Juventus Turin en remplacement d'Andrea Pirlo, est 5e avec un salaire de 12,95 millions d’euros bruts par saison en dépit de ses résultats catastrophique. Antonio Conte est donc 6e, juste devant Brendan Rodgers, qui s’est fait une place au soleil à Leicester avec près de 12 millions d’euros bruts par an. Carlo Ancelotti (Real Madrid), Marcelo Bielsa (Leeds United) et José Mourinho, qui a retrouvé un poste à l'AS Roma cet été, complètent ce classement riche en enseignements et dans lequel on ne retrouve donc pas certains coachs réputés comme Julian Nagelsmann (Bayern Munich), Thomas Tuchel (Chelsea) ou encore Jorge Sampaoli (OM).