Pierre Ménès protégé, Canal+ se défoule

Dans : Info.

Depuis maintenant plus de deux semaines, Pierre Ménès a été écarté de l’antenne par la direction des sports de Canal +.

Une enquête interne a été lancée à l’encontre de Pierre Ménès après les accusations de Marie Portolano ou encore d’Isabelle Moreau. En parallèle, Canal + continue de malmener ceux qui ont signaté de la pétition de soutien à Sébastien Thoen en fin d'année 2020. Mais pour ce qui est de prendre clairement position sur l’avenir de Pierre Ménès, c’est le silence radio. Une attitude qui étonne en interne selon les échos de L’Humanité.

« L’acharnement des responsables de la chaîne cryptée (contre les signataires de la pétition en soutien à Sébastien Thoen) est d’autant plus incompréhensible que, d’un autre côté, nulle sanction n’a été prise contre les auteurs de comportements déplacés visés par le documentaire de Marie ­Portolano. Canal Plus avait bien annoncé lancer une enquête interne après deux accusations d’agression sur son présentateur vedette Pierre Ménès, mais depuis, silence radio. À peine a-t-il été écarté temporairement de l’émission Canal football club. Le rétablissement de « la confiance et (de) la sérénité » que les salariés de la chaîne appellent de leurs vœux pourrait prendre du temps », explique le site du quotidien communiste, dont on imagine bien qu'il n'est pas le média préféré du côté des patrons du Groupe Bolloré.

Avant de prendre une décision concernant un potentiel licenciement de Pierre Ménès, Canal + souhaitait peut-être prendre le temps de mesurer l’absence du chroniqueur vedette sur les audiences du Canal Football Club. Pour le premier CFC sans Pierre Ménès, les chiffres avaient été très mauvais avec seulement 756.000 téléspectateurs avant OM-Dijon. Mais il s’agissait du week-end de Pâques, et tout est revenu à la normale la semaine dernière dans la mesure où le Canal Football Club présenté par Hervé Matoux, sans Pierre Ménès, a réuni 973.000 fidèles soit 3,9% de part d’audience avant le match entre l’Olympique Lyonnais et Angers au Groupama Stadium.