CFC : Pierre Ménès déjà oublié ? C+ retrouve son public

Dans : Ligue 1.

Pour la deuxième semaine consécutive, le Canal Football Club se déroulait dimanche sans Pierre Ménès. Sans être géniale, l'audience du CFC s'est déjà améliorée.

Dimanche dernier, le Canal Football Club avait pris un vrai bouillon d’audience, et tout le monde avait immédiatement jugé que cela était plus lié à l’absence de Pierre Ménès qu’à l’affiche OM-Dijon, diffusé après le CFC. Le consultant vedette de Canal+ étant absent encore une fois avant le match OL-Angers, les chiffres de Médiamétrie étaient très attendus ce lundi afin de savoir si effectivement le rendez-vous hebdomadaire de la chaîne cryptée était durablement plombé par cette mise au repos de Pierre Ménès. Du côté des couloirs de Canal+ on doit mieux respirer puisque sans être exceptionnelles, les audiences du Canal Football Club sont revenues à un niveau nettement plus sérieux.

Pour la première partie du CFC, il y avait 973.000 téléspectateurs, soit 3,9% de part d’audience, tandis que pour la deuxième partie il y avait 1,03 million de téléspectateurs devant le Canal Football Club, soit 4% d’audience avant la diffusion d'OL-SCO. Dimanche dernier, le CFC avait seulement réuni 756.000 téléspectateurs, ce qui était un des plus faibles scores de la saison 2020-2021. La direction de Canal+ va probablement étudier cela à la loupe avant de décider quoi faire dans le dossier Pierre Ménès.