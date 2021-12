Pierre Ménès en garde à vue, son avocat hurle au complot

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Placé en garde à vue ce jeudi matin, Pierre Ménès se retrouve soupçonné d’agression sexuelle dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte le 20 novembre dernier.

Les faits se sont passés pendant le match de football entre le PSG et Nantes, où une hôtesse s’est plainte auprès d’un stadier d’avoir été touchée à la poitrine par l’homme de 58 ans qui assistait à la rencontre. Elle avait fait remonter cette attitude à un chargé de la sécurité, qui avait décidé de faire un signalement. Même si aucune plainte n’avait été déposée, le parquet avait décidé de poursuivre l’enquête, comme il en a le droit, débouchant donc à cette garde à vue de ce jeudi matin. Les enquêteurs du parquet de Paris ont pu poser leurs questions à Pierre Ménès, même si son avocat estime que cela va beaucoup trop loin. Pour Maitre Arash Derambarsh, non seulement l’ancien consultant de Canal+ n’a absolument rien fait, et des témoins peuvent en attester, mais en plus la procédure enclenchée est totalement disproportionnée, et cherche surtout à surfer sur le battage médiatique contre Pierre Ménès.

« La fabrique d’un coupable »

« On est dans ce que j'appelle une fable, la fabrique d'un coupable. La présomption d’innocence est bafouée, ce dossier est clairement scandaleux. Lui sait ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas commis ces actes. Mon client a évidemment déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse contre X. Si le parquet persévère dans cette aberration juridique, où on doit mettre quelqu'un en garde à vue alors qu'il n'y a strictement aucun élément matériel, nous réitèrerons une nouvelle plainte. Mon client aujourd'hui a un grave préjudice moral, familial, professionnel », a prévenu l’avocat de Pierre Ménès, qui attend un classement sans suite et rapide de l’affaire.