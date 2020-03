Le juge refuse 1,6ME, Ronaldinho reste en prison

Dans : Info.

Emprisonné avec son frère au Paraguay, Ronaldinho s'est vu refuser une libération sous contrôle judiciaire.

Même s’il s’occupe déjà en participant à des tournois de football entre prisonniers, Ronaldinho espérait probablement pouvoir quitter ce lundi la prison d’Asuncion. Mais l’ancienne star du football brésilien, accompagnée de son frère dans les geôles du Paraguay, va devoir patienter encore un peu. En effet, le juge en charge de ce dossier de faux passeports a rejeté la demande de mise en liberté en résidence surveillée déposée par l’avocat des deux brésiliens, lesquels avaient pourtant proposé de payer une caution de 1,6ME afin de prouver qu’ils ne voulaient pas filer en douce du pays.

Du côté de la justice locale, on a moyennement confiance dans cet engagement de Ronaldinho et de son frère, et c'est ce qui a motivé la décision du juge. Une deuxième demande dans ce même sens devrait être déposée dans les prochains jours, Ronnie clamant depuis le début qu'il est plus victime que coupable dans cette histoire de faux passeports utilisés au Paraguay où il venait participer à une opération commerciale.