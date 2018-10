Sextape de Valbuena, mauvaise nouvelle pour Benzema !

Dans : Info, Equipe de France.

C'est ce jeudi que la Cour d'Appel de Paris se penchera sur la validité de l'enquête diligentée dans le cadre de la célèbre affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, laquelle vaut à Karim Benzema, mais pas uniquement lui, d'être mis en examen. Cette juridiction devra décider si oui ou non une partie du travail des policiers a été fait dans les règles de l'art, les avocats de Karim Benzema étant persuadés qu'un des enquêteurs a volontairement incité l'un des autres mis en examen à faire du faire du chantage auprès de Mathieu Valbuena.

Mais à la veille de ce rendez-vous judiciaire, L'Equipe, qui a eu accès au réquisitoire de l'avocat général, affirme que ce dernier va balayer les arguments des défenseurs du joueur du Real Madrid et des autres mis en examen. Et le Parquet va donc demander à la Cour d'Appel de valider l'enquête et donc de pousser tout le monde vers un procès. Cependant, l'affaire n'est probablement pas à la veille d'en finir, car Karim Benzema et ses co-accusés peuvent se pourvoir encore une fois en Cassation et repousser d'au moins un an une décision finale. Mathieu Valbuena et Karim Benzema ne sont donc pas encore proches de se croiser dans un tribunal, et l'affaire de la sextape de connaître son point final. Quoi qu'il en soit, sportivement les deux joueurs savent que pour eux cette histoire a définitivement mis un terme à une carrière chez les Bleus. La condamnation est tombée depuis longtemps dans l'esprit de Didier Deschamps...