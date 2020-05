Médias : Deux consultants vedettes quittent RMC !

Dans : Info.

Christophe Dugarry et Willy Sagnol ne sont pas les deux seuls consultants qui vont quitter RMC et le groupe Altice à l’issue de la saison.

Et pour cause, L’Equipe annonce dans un très long article à paraître ce jour que la machine RMC Sport, composée jusqu’à présent de 200 personnes, va sérieusement prendre du plomb dans l’aile. En difficulté face à la crise, le groupe a acté un plan d’économie qui va entraîner le départ de 70 journalistes sur les 160 qui composent la rédaction (hors consultants). De plus, RMC ne fera pas de folies au sujet des consultants intervenant dans les émissions phares de la radio telles que « Team Duga », le « Super Moscato Show » ou encore « l’After Foot ».

Leboeuf et Mavuba sur le départ

La preuve, Christophe Dugarry et Willy Sagnol vont partir cet été. Mais ce ne sont pas les seuls puisque le quotidien national indique que Frank Leboeuf, très régulièrement présent dans l’émission « Team Duga » à 18 heures et Rio Mavuba, qui commentait de nombreux matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa à la télévision, vont également partir. En revanche, RMC a tenu à conserver certaines valeurs sûres plutôt appréciées des auditeurs. Eric Di Meco, Emmanuel Petit ou encore Jérôme Rothen vont ainsi être gardés. Le dernier cité, qui intervient principalement dans l’After Foot aux côtés de Daniel Riolo et de Gibert Brisbois, pourrait même remplacer Christophe Dugarry en ayant sa propre émission du lundi au jeudi. Pour l’heure, il anime « Rothen Régale », uniquement le vendredi soir à 18 heures, au côté du journaliste Jean-Louis Toure.