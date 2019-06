Média : Riolo et Rothen de retour à l'antenne lundi prochain

Dans : Info.

Daniel Riolo et Jérôme Rothen ont été reçus ce mercredi par la direction de RMC Sport, et les deux hommes savent désormais à quoi s'en tenir. En effet, dans un communiqué, le média en question a annoncé que le journaliste et le consultant, suspendus d'antenne depuis lundi, retrouveront le micro lundi prochain. Il y a quelques jours, évoquant la jeune brésilienne qui accuse Neymar Jr de viol, Daniel Riolo et Jérôme Rothen s'étaient lancés dans un dialogue un brin surréaliste et peu glorieux, malgré les tentative vaines de Nicolas Vilas de les calmer.

Annonçant ce retour du duo dans l'After Foot, RMC a quand même précisé qu'elle était toujours vigilante sur les propos tenus sur son antenne. « RMC Sport a fermement condamné les propos tenus par le journaliste Daniel Riolo et le consultant Jérôme Rothen autour de l’affaire Najila Trindade / Neymar, le jeudi 6 juin 2019 dans le show de l’« After Foot ». Dimanche 9 juin, Daniel Riolo et Jérôme Rothen ont présenté publiquement leurs excuses en direct sur les antennes de RMC et de RMC Sport News dans l'« After Foot » et sur leurs réseaux sociaux personnels. Lundi 10 juin, RMC Sport les a suspendus de l'antenne en attendant leur entretien par la Direction. À la suite de ce dernier, mercredi 12 juin, la direction de RMC Sport confirme la suspension de Daniel Riolo et de Jérôme Rothen de toute activité à l'antenne jusqu’au dimanche 16 juin inclus. RMC Sport rappelle que la liberté de ton à laquelle elle est attachée et qui constitue son ADN depuis sa création n'autorise en aucun cas de tenir des propos portant notamment atteinte à l'honneur ou à la considération de toute personne. RMC Sport continuera d’être particulièrement vigilant à la maîtrise de ses antennes », prévient la direction de RMC.