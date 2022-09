Mario Balotelli a disparu, scandale en Suisse !

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Cet été, Mario Balotelli a rejoint le FC Sion en provenance du club turc de l'Adana Demirspor pour 2 millions d’euros.

Pour l’instant, la star italienne n’a disputé que 52 minutes sous ses nouvelles couleurs. Et pourtant, Mario Balotelli fait déjà parler de lui, et pas vraiment pour de bonnes raisons. En effet, la première polémique autour de l’ancienne star de l’Olympique de Marseille et de Manchester City a déjà éclaté. Comme relaté par le compte Twitter Nau.ch, l’international italien a été aperçu à la sortie d’un bar à Lausanne le week-end dernier et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’enfant terrible de Brescia n’était pas dans un bel état. En effet, Mario Balotelli semble totalement alcoolisé sur la vidéo publiée par le média suisse. Le buteur de Sion tient à peine debout et s’agrippe à une femme pour ne pas tomber.

Balotelli déjà dans la tourmente en Suisse

Au-delà de la polémique suscitée par la vidéo, le FC Sion commence à s’inquiéter car depuis cet évènement, lequel s’est produit ce week-end, les dirigeants du club suisse n’ont plus de nouvelle de la part de Mario Balotelli. Le championnat est actuellement en pause mais ce week-end, le FC Sion affronte Rapperswil en Coupe de Suisse. Pour cette rencontre, Mario Balotelli sera bien sûr absent, officiellement en raison d’une grippe. Mais de toute évidence, l’ex-attaquant de l’Olympique de Marseille n’avait pas vraiment l’air de souffrir de maux de tête ou d’un rhume sur la vidéo dans lequel il semble surtout dans un état très alcoolisé. Reste maintenant à voir si le FC Sion sanctionnera Mario Balotelli et si oui de quelle manière car d’ores et déjà, après moins d’un mois complet au sein du club, l’image de « Super Mario » est déjà entachée et il faudra que l’international italien empile les buts pour faire oublier cela.