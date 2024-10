TV ‍: La Ligue 1 en clair, la réponse cash de DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La Chaîne L’Equipe a fait un très gros coup cette semaine en récupérant la Série A, dont les meilleures affiches seront donc diffusées en clair. De quoi rendre jaloux les suiveurs de la Ligue 1.

Invisible depuis le début de la saison, la Série A a enfin trouvé son diffuseur en France. Et cerise sur le gâteau, c’est sur une chaîne gratuite que les amoureux du football italien vont pouvoir suivre leur championnat favori à présent puisque La Chaîne L’Equipe a raflé la mise. Un joli coup de la part du groupe L’Equipe, qui rendrait presque jaloux les suiveurs de la Ligue 1. Et pour cause, de nombreux consommateurs en France regrettent que notre championnat ne soit pas diffusé en clair, tout du moins quelques affiches. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Mahmoud Gassama a réagi à cette demande massive.

Mais pour l’animateur du compte Hors Jeu sur Twitch, qui est également commentateur sur DAZN, il ne serait pas vraiment profitable pour la Ligue 1 de diffuser ses matchs en clair. Au contraire, cela contribuerait selon lui à dévaloriser le produit. « Pour moi, la Ligue 1 reste un produit assez premium. Selon moi, historiquement, le championnat de France c’est sur des chaînes cryptées. Je considère que c’est un produit qui doit être regardé comme tel, c’est culturel, on a l’habitude de savoir que la Ligue 1 n’est pas accessible comme ça. On peut avoir des magazines, mais rendre le championnat de France plus accessible, je ne suis pas sûr car ça doit rester exclusif » a d'abord lancé le journaliste dans L'Equipe de Choc avant de poursuivre.

La Ligue 1 en clair, ce journaliste de DAZN est contre

« Ce qui me plaît avec les matchs en clair, c’est quand c’est rare. Quand on me dit parfois au dernier moment que dans cette journée, il y a un match en clair, je trouve ça plus intéressant et ça renforce le côté premium. Mais si chaque semaine, tu envoies un match gratuit, ça envoie un mauvais message, tu dévalorises ton produit en faisant ça » a estimé Mahmoud Gassama, qui est aussi dans son rôle de commentateur de DAZN en affichant une telle position. Il est de toute façon évident que voir des matchs de Ligue 1 en clair dans les prochaines années n’est pas du tout la tendance, à l’heure où la chaîne qui diffuse le championnat de France a pris la décision de retirer de ses réseaux sociaux les buts en quasi-simultané, tout cela bien sûr dans le but d'inciter les gens à s’abonner.