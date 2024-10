Mbappé, Fred Hermel déballe tout

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Très bien informé sur le Real Madrid, Fred Hermel a contacté de hauts dirigeants du club espagnol concernant tout ce qu'il se dit sur Kylian Mbappé suite au séjour de ce dernier la semaine passée en Suède.

L'une des avocates de Kylian Mbappé est intervenue mardi soir dans différents médias afin de donner sa version des faits suite à la parution dans la presse suédoise d'articles qui affirmaient que le joueur français serait impliqué dans une supposée affaire de viol. Pour cette dernière, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est serein dans la mesure où il n'a strictement rien à se reprocher, et que de plus aucune plainte ne lui est parvenue de Stockholm. Sur BFM, Fred Hermel, grand spécialiste du Real Madrid, a évidemment reconnu qu'il avait contacté sans tarder ses contacts au sein du club espagnol afin de savoir comment on vivait toute cette histoire. Et le journaliste, qui a couvert pendant 30 ans l'actualité du football espagnol et surtout des Merengue, de faire quelques confidences.

Pas de panique au Real Madrid avec Mbappé

Sur le plateau de la chaîne d'information pour laquelle il travaille, Frederic Hermel a révélé la teneur des conversations qu'il avait eues avec des gens haut placés au sein du Real Madrid ces dernières heures. « Le Real Madrid n’a fait aucune communication officielle. Bien entendu, j’ai utilisé mes contacts, et j’ai notamment parlé à une personne très très importante au sein du Real Madrid qui m’a dit : « Pour nous, il n’y a pas de sujet Mbappé au Real ». L’histoire de la réunion de crise en plein nuit de lundi à mardi, c'était faux. Mon contact a utilisé le mot anglais « fake », exactement le même mot que celui utilisé par Kylian Mbappé dans son message sur Twitter. Cette personne m’a dit qu’il y avait zéro problème. Et une autre personne m’a dit : « cette histoire, on sait très bien d’où ça vient ». Et cela veut dire des intérêts proches au PSG qui auraient pu parler de cette opportunité. Du côté du Real Madrid, il n’y a pas de peur et pas de crainte. La presse espagnole est également très prudente, c’est quatrième ou cinquième info sur les Unes et elle ne reprend que les médias suédois. Pourquoi ? Car dans le passé, les journaux se sont souvent enflammés type tabloïds anglais et ils se sont fait taper sur les doigts », explique notre confrère, afin de démontrer que le tapage médiatique fait en Espagne autour de ce dossier est loin d'être aussi spectaculaire qu'en France.

Ce mercredi, AS, le grand quotidien sportif espagnol, n'évoque même pas le nom de Kylian Mbappé à sa Une, tandis que Marca, son concurrent, ne fait qu'un petit titre sur ce sujet, confirmant ainsi les propos de Fred Hermel sur la prudence des médias madrilènes sur cette affaire dans laquelle le nom de Kylian Mbappé a été cité depuis 48 heures.