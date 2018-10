La police américaine attend Cristiano Ronaldo de pied ferme !

Dans : Info, Foot Mondial, Serie A.

Visé par une plainte pour viol par Kathryn Mayorga, une américaine de 34 ans, Cristiano Ronaldo va devoir rendre des comptes à la police de Las Vegas, là où les faits se seraient déroulés en juin 2009. C’est le porte-parole de la police du Nevada qui a confié dans une interview accordée au Mirror que la star de la Juventus Turin allait devoir livrer sa version de l’histoire. « Nous ne savons pas encore quand cela va se produire, mais à un moment donné nous devrons l'écouter » a-t-il notamment déclaré.

Sur son compte Instagram, CR7 s’était bien évidemment défendu devant les sales accusations dont il est victime depuis plus d’une semaine. « Je nie fermement les accusations portées contre moi. Le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de tout ce que je suis et ce en quoi je crois. Je refuse de nourrir le spectacle médiatique créé par des personnes cherchant à se promouvoir à mes dépens. Ma conscience claire me permettra ainsi d’attendre avec tranquillité les résultats de toutes les enquêtes. Ils veulent se faire de la publicité sur mon nom. C'est normal. Ils veulent devenir célèbres » avait confié la star portugaise. Des propos qu'il devra répéter devant les agents de police de Las Vegas dans les prochaines semaines…