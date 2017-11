L1 : Un commando extrémiste menace un match de L1

Dans : Info, Ligue 1, Dijon, ESTAC.

Un supposé commando d’extrême droite menace de frapper le match de Ligue 1 qui opposera Dijon à Troyes le samedi 18 novembre prochain. Ce mystérieux groupuscule, qui dit vouloir lutter « contre l’islamisation » de la France a récemment revendiqué des attaques au marteau en Bourgogne. Dans des emails adressés au Bien Public, la mouvance d’ultra-droite exige la libération de huit « collègues » récemment interpellés et mis en détention provisoire pour avoir envisagé de réaliser des actions violentes contre des cibles assez floues.

Ce commando réclame que son « chef », Logan Alexandre Nisin, soit immédiatement libéré et « l’abandon des poursuites à leur encontre », « sans quoi nous frapperons » le match de Ligue 1 qui doit opposer Dijon et Troyes le 18 novembre. A Dijon, les enquêteurs cherchent dorénavant à déterminer l’authenticité et le sérieux de cette menace.