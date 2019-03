L’enquête, Cardiff, Willie McKay… La mère de Sala demande des comptes

Dans : Info, FC Nantes.

Deux mois après le décès de son fils Emiliano Sala, Mercedes Taffarel est sortie du silence pour transmettre plusieurs messages.

L’un d’entre eux est directement adressé à Cardiff, qui refuse toujours de payer les 17 M€ du transfert de l’ancien attaquant du FC Nantes. « Il faut qu'ils honorent leur parole. La signature ne peut pas être effacée », a-t-elle confié dans un entretien accordé à L’Equipe. Mais surtout, la mère de Sala attend des réponses sur les causes de l’accident d’avion.

« On attend de comprendre pourquoi et comment il est mort. Dans quelles circonstances il est mort. Est-ce la faute d'une négligence de l'aéroport, du pilote, de l'intermédiaire ? », s’interroge Mercedes Taffarel, en référence au rôle de Willie McKay, dont le fils Mark avait été mandaté par Nantes pour le transfert, et qui répète qu’il n’est absolument pas responsable de la mort du joueur.

« Que les responsables payent »

« Je veux simplement dire que je réclame justice pour mon fils, a-t-elle ajouté. Tout simplement la vérité. Que la justice détermine s'il y a eu de la négligence, si quelqu'un s'est trompé, et qu'il paye. Que ceux qui ont quelque chose à voir avec ça payent. On a parlé de beaucoup de choses, on a dit qu'un pilote ne s'était pas présenté, qu'un autre était venu à sa place, etc. Ce sont des questions que l'on a posées à la police britannique, ce sont des questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse. » Toujours en deuil, Mercedes Taffarel s’attend à tout savoir « d’ici la fin de l’année ».