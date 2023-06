Kylian Mbappé a « mal à sa France » après la mort de Naël

Dans : Info.

Par Corentin Facy

La mort de Naël, jeune homme de 17 ans abattu en région parisienne par un policier, fait réagir les joueurs de l’Equipe de France. Après Jules Koundé, c’est Kylian Mbappé qui a pris la parole sur les réseaux sociaux.

Le capitaine de l’Equipe de France ne pouvait rester silencieux face à un tel drame. La mort du jeune Naël, abattu à bout pourtant par un policier en région parisienne mardi, a provoqué l’émotion. Sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a réagi à cette information et pour l’attaquant du PSG, il est insupportable que de tels drames puissent encore voir le jour en France en 2023. « J’ai mal à ma France » écrit le capitaine des Bleus, avant de poursuivre. « Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt » regrette Kylian Mbappé, dont les mots rejoignent ceux de Jules Koundé, lequel s’était dit scandalisé quelques heures plus tôt et par la manière dont il a été traité sur certaines chaînes d’informations en continu.