JO : Stupeur, une annulation surprise évoquée !

Dans : Info.

Dans trois jours, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques doit se tenir à Tokyo. Mais le contexte sanitaire rend l’ambiance très pesante…

C’est dans une bulle sanitaire extrêmement stricte que les Jeux Olympiques vont se dérouler. Cette année, le tournoi va concerner l’Equipe de France de football, emmenée par Sylvain Ripoll et ses tauliers André-Pierre Gignac, Teji Savanier ou encore Florian Thauvin. Mais à en croire le chef du comité d'organisation de ces JO de Tokyo, Toshiro Muto, une annulation de dernière minute n’est pas à exclure. En effet, à la surprise générale, l’un des hommes clés de l’organisations des Jeux Olympiques à Tokyo a prévenu qu’il était encore possible que les JO soient purement et simplement annulés en cas de flambée des cas de coronavirus.

« Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera avec le nombre de cas de coronavirus. Nous poursuivrons donc les discussions s'il y a un pic de cas. À ce stade, les cas de coronavirus peuvent augmenter ou diminuer, nous réfléchirons donc à ce que nous devons faire lorsque la situation se présentera » a lancé Toshiro Muto, pour qui il convient d’être prudent. Pour rappel, l’Equipe de France a trois matchs de la phase de groupes au programme. Le jeudi 22 juillet, les hommes de Sylvain Ripoll feront leur entrée en lice dans la compétition face au Mexique (10h sur France 4 et Eurosport) avant d’affronter l’Afrique du Sud le dimanche 25 juillet (10h sur France 4 et Eurosport 2) et enfin le Japon le mercredi 28 juillet (13h30 sur France 4 et Eurosport 2). Juste avant leur entrée en lice dans les Jeux Olympiques, les coéquipiers d’André-Pierre Gignac ont remporté leur seul et unique match de préparation contre la Corée du Sud (2-1) grâce à des buts de Randal Kolo-Muani et de Nathanaël Mbuku.