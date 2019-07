Jeux vidéo : La Juventus Turin ne sera pas disponible dans FIFA 20 !

Dans : Info, Serie A, Foot Europeen.

L’information est aussi brutale qu’inattendue, et elle risque de faire grand bruit chez les amateurs de jeux vidéo.

Dans la guerre qui oppose Pro Evolution Soccer à FIFA depuis des années pour savoir quel jeu est la meilleure simulation de football, « PES » vient de marquer un point. Et pour cause, KONAMI a annoncé ce mardi un partenariat exclusif avec la Juventus Turin. Les développeurs ont ainsi obtenu accès aux joueurs afin de les scanner en 3D, et ont décroché les droits de l’écusson, des maillots et du stade.

Un joli coup, d’autant plus retentissant que cet accord ne permettra pas au grand rival, FIFA, de proposer la Juventus Turin parmi les équipes disponibles dans le jeu. Que les inconditionnels de FIFA se rassurent : ils pourront tout de même jouer avec Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ou encore Adrien Rabiot. Mais ils évolueront dans une équipe nommée « Piemonte Calcio », qui ne n’évoluera pas sous le réel maillot de la Juventus Turin. Cela risque de faire bizarre...