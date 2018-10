Ita : Deux ans d'enquête ? Cristiano Ronaldo proche de la déprime

Dans : Info, Serie A, Foot Europeen.

Empêtré depuis quelques semaines dans une affaire de viol datant de 2009, Cristiano Ronaldo est loin d'être sorti d'affaire.

Il pensait être débarrassé de cette histoire, mais elle lui revient finalement dessus comme un boomerang. Le 13 juin 2009, Kathryn Mayorga portait plainte afin de dénoncer un viol présumé en ciblant juste « un joueur de football célèbre ». Mais le 27 septembre dernier, l'Américaine de 34 ans a relancé sa plainte en affirmant que Cristiano Ronaldo l’a « agressée sexuellement ». Suite à ces accusations de viol, la police de Las Vegas a donc réouvert cette enquête. Si l'international portugais nie les faits en bloc, cette nouvelle procédure s'apprête à traîner dans le temps. C'est en tout cas ce que pense l'entourage de CR7.

« L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête de la police, mais une conclusion rapide n’est pas prévue. Une fois que la balle est dans le camp du procureur et qu’il aura tout analysé, on saura s’il y a procès. Et cela, bien sûr, va prendre du temps », expliquent, dans le journal Correio de Manha, les avocats de Cristiano Ronaldo, qui craignent donc d'être sur le front pendant deux ans. Autant dire que ce long combat judiciaire est bien parti pour pourrir la fin de carrière du joueur de la Juventus... À commencer par la perte de son Ballon d'Or en décembre prochain ?