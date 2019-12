Insultée par des racistes, une star de RMC balance

Dans : Info.

Les réseaux sociaux sont remplis de gens très sympas, mais également de personnages nettement moins agréables. Et pour Mohamed Bouhafsi, la coupe est pleine. Victime d'insultes racistes le journaliste de RMC avoue son écoeurement.

Journaliste sportif depuis pas mal de temps sur RMC, avant même que ce média soit présent sur la télévision, Mohamed Bouhafsi a compris que sa notoriété grandissante lui attirait, hélas, une « clientèle » d’un nouveau genre. Car celui qui a longtemps été le grand spécialiste du mercato, et qui se faisait parfois chatouiller par des supporters mécontents, est désormais la cible de racistes, ce qui est forcément nettement plus grave. Relayant un message particulièrement haineux et totalement raciste à son encontre, Mohamed Bouhafsi a confié son exaspération.

« J’en ai ras le bol, stop, on ne peut plus se dire chaque jour que ce n’est pas grave. Voilà ce que l’on peut encore recevoir en 2019. Ça fait mal de lire ça, on ne peut plus laisser passer cette haine banalisée, ce racisme profond, ça doit s’arrêter Je continuerai à dénoncer mais la réponse doit être collective. On doit s’offusquer de ces messages, on ne doit plus laisser passer un millimètre avec ces gens-là, c’est trop grave. Je veux tirer la sonnette d’alarme (...) Je ne suis pas seul, il y a eu une vraie prise de conscience. Dénoncer ce n’est pas de la victimisation. Parce que la réponse face aux racistes et aux haineux ne doit pas être le silence. Il faut continuer de s’en offusquer et ne surtout pas tomber dans la banalité ! », a confié le journaliste de RMC, décidé à ne pas subir ces insultes, et il a raison, comme si cela était presque normal sur les réseaux sociaux de subir ce genre d'agression.