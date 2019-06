Info : Accusé de viol, Cristiano Ronaldo tente la même pirouette

Dans : Info.

Dans un dossier réapparu sur le devant de la scène alors qu’il semblait réglé, Cristiano Ronaldo est de nouveau poursuivi pour viol aux Etats-Unis.

Kathryn Mayorga l’accuse d’une relation sexuelle non-consentie en 2009, ce dont le joueur de la Juventus Turin se défend vertement. Dans un premier temps, l’accusatrice avait reçu une belle somme d’argent afin de passer l’affaire sous silence, ce qu’elle avait accepté pendant 10 ans, avant de se réveiller dernièrement et de lancer une procédure contre la star portugaise, s’estimant encore traumatisée par cet épisode. Récemment convoqué par la justice américaine, CR7 a mis tous ses avocats sur le coup.

Et selon The Mirror, cela pourrait déboucher sur… un nouvel accord à l’amiable avec l’Américaine de 34 ans. Les représentants de Cristiano Ronaldo espèrent qu’un accord sera trouvé avec le juge et la plaignante afin qu’un arbitrage par un médiateur expert soit autorisé, ce qui permettrait bien évidemment d’éviter un procès et tout ce qui va avec. En attendant, les avocats de la star mondiale du football ont demandé un report à la justice américaine afin de permettre de remplir l’ensemble des documents demandés. Une manière de temporiser à l’heure où cette affaire continue de trainer, ce qui agacerait CR7 ces dernières semaines, notamment depuis que la convocation de la justice US est parvenue à son domicile.