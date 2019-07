Homophobie ou racisme, Macron exige l'arrêt des matches

Dans : Info.

Invité de France Info ce dimanche en marge de la finale du Mondial féminin entre les Etats-Unis et les Pays-Bas au stade de Lyon, Emmanuel Macron a notamment été interrogé sur la lutte contre l'homophobie et le racisme dans les stade de football. Et pour le Président de la République, il est clair que les arbitres doivent stopper les rencontres durant lesquelles de tels faits se déroulent afin que les choses cessent durablement.

« S’il faut arrêter systématiquement les matches ? Oui. Je soutiens totalement ce qu’a dit la ministre des sports. Je pense qu’on ne peut pas s'habituer à l'homophobie et au racisme sous prétexte qu'on serait dans un stade de football. Il n'y a aucun sport dont l'ADN, dont l’esprit et les racines, c'est le discours de haine. C’est la responsabilité des clubs et de leurs supporters », a indique Emmanuel Macron, qui souhaite que chacun prenne ses responsabilités face à ces comportements de certains supporters. Les esprits malicieux rappelleront que les « Oh hisse enc..... » tombent encore très souvent des Virages du Vélodrome, le stade préféré du supporter de l'OM qu'est le Président de la République. Bien évidemment, Marseille n'a pas l'exclusivité de tels chants, le Parc des Princes, le Groupama Stadium et d'autres enceintes sportives françaises ayant également des Ultras parfois très virulents.