Futsal : Ricardinho star mondiale signe à Paris !

Dans : Info.

Pour les amateurs de futsal, Ricardinho est considéré comme LA légende vivante, le joueur portugais étant un mix de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar dans le meilleur sens du terme.

Et ce lundi, la star du futsal a annoncé qu’elle signait pour les trois prochaines saisons à l’ACCS Paris Asnières, ce que le club a confirmé avec forcément un vrai plaisir. Ce recrutement peut clairement changer la donne pour ce sport trop souvent considéré comme un loisir dans notre pays. Avec Ricardinho, les choses vont bouger pour le futsal.

« Les Lions d’Asnières sur seine sont fiers de vous annoncer l’arrivée du plus grand lion de notre histoire, O Magico Ricardinho, qui viendra apporter sa magie à la fin de la saison 2019-2020 et ce jusqu’en 2023. Nous souhaitons, grâce à cette arrivée à très haute valeur ajoutée, participer enfin à l’éclosion du futsal français et révéler son réel potentiel, tel un Super Sayian ! Le développement du futsal français doit s’accélérer avec cette impulsion. Nous souhaitons ainsi, que l’ensemble des clubs en profite et nous espérons que les acteurs dynamiques du pays investiront massivement afin que nous puissions tous briller à l’international, tant en club qu’en sélection », précise le club de futsal qui est actuellement en tête du championnat de France. Agé de 34 ans, Ricardinho évoluait auparavant d’Interviu (Espagne) et a été désigné six fois comme le meilleur joueur du monde.