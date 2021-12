Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Toute l’équipe de Foot01 vous souhaite une bonne année 2022. Tous nos voeux de bonne santé pour les mois à venir et que l’année soit la meilleure possible, pour vous et vos proches.

Le football nous réunit chaque jour, et vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles à nous suivre. Nous vous en remercions et nous souhaitons à chacun le meilleur également en terme de pratique sportive et du suivi de votre ou vos équipes favorites.

Cette année 2022 promet encore une fois d’être mouvementée puisque, sitôt ces lignes parcourues en ce 1er janvier, le marché des transferts ouvrira ses portes pour le mois de janvier. Côté ballon, un championnat de France plus spectaculaire que jamais va livrer son verdict, tandis que les clubs français, en verve en Coupe d’Europe, tenteront de poursuivre les belles promesses de l’automne. Enfin, dans moins d’un an, se tiendra la Coupe du monde au Qatar avec la défense du titre de championne du monde pour la France. Un évènement que nous suivrons bien évidemment au premier plan sur Foot01, le site 100 % foot.