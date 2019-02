FIFA 19 : Cristiano Ronaldo expulsé suite à l'accusation de viol ?

Dans : Info, Serie A.

EA Sports, qui détient la licence du jeu vidéo FIFA 19, a visiblement décidé de mettre sur la touche Cristiano Ronaldo. En effet, CR, qui apparaissait encore sur la jaquette de FIFA 19 lors de son lancement il y a cinq mois a laissé sa place à un trio de luxe composée de Kevin de Bruyne, Neymar et Paolo Dybala. Mais en plus, la star portugaise a également disparu des différents menus et de sa communication sur les réseaux sociaux. Interrogé par le site spécialisé Eurogamer, un porte-parole d'EA Sports a indiqué que ce changement était uniquement lié au fait que la Ligue des champions était désormais disponible sur FIFA 19 et que cela permettait donc de changer. Et cela même si Cristiano Ronaldo est toujours qualifié pour la C1 avec la Juventus.

De fait, selon plusieurs spécialistes de ce secteur, si EA Sports a mis à l'écart Cristiano Ronaldo c'est suite à l'enquête en cours déclenchée aux Etats-Unis après l'accusation d'une jeune femme laquelle affirme avoir été violée par CR7 à Las Vegas. Histoire de ne pas se retrouver mêlé à ce dossier sensible, l'éditeur de jeux vidéo a préféré d'ores et déjà s'éloigner de Cristiano Ronaldo pour assurer la promotion de FIFA 19.