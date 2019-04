Danone Cup : Qui pour succéder à l'OL ? Réponse à partir du 13 avril

Dans : Info, OL.

Clin d’œil à la formidable épopée de l’Equipe de France en Coupe du monde l’an passé, Danone a choisi Clairefontaine pour lancer la Danone Nations Cup le 13 avril prochain. Une source d’inspiration supplémentaire pour tous ces enfants qui évolueront sur les terrains du prestigieux centre d’entrainement de l’Equipe de France de football, là-même où leurs aînés internationaux ont bâti leur victoire au Mondial 2018 ! Ce premier tournoi qualificatif rassemblera les équipes d’Ile de France, du Nord, de l’Est et de l’Ouest de la France, qui n’ont jamais voire très rarement l’opportunité de se rencontrer, et précédera un deuxième rendez-vous, cette fois dédié aux clubs du sud, dans l’enceinte du Domaine de Grammont, centre d’entraînement de Montpellier le 25 mai prochain. Ces deux étapes qualificatives rassembleront 200 équipes (100 équipes filles et 100 équipes garçons) invitées prioritairement par le Fondaction du Football, partenaire de la Danone Nations Cup depuis 6 ans, qui a pour mission de promouvoir une vision citoyenne du football.



A l’issue de ces deux tournois, 10 équipes (5 équipes filles et 5 équipes garçons), dont l’Olympique Lyonnais (fille et garçon) vainqueur en 2018, seront qualifiées pour la finale nationale, qui se tiendra à Paris le 22 juin prochain dans un lieu restant encore confidentiel. Les deux équipes lauréates de la finale nationale (filles et garçons), à l’instar de celles de l’Olympique Lyonnais vainqueurs en 2018 dans les deux catégories, seront alors qualifiées pour la finale mondiale qui se disputera en novembre 2019, dans le cadre des célébrations du centenaire de la marque. C’est tout naturellement l’Espagne, berceau de la marque Danone, qui aura le privilège d’accueillir près d’un millier de jeunes footballeurs (filles et garçons) lauréats des finales nationales 2018 et 2019 à travers le monde.