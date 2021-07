CdM : L’Arabie Saoudite sollicite l’Italie pour 2030

Dans : Info.

Intéressée par la Coupe du monde 2030, l’Arabie Saoudite aimerait proposer une alliance à l’Italie pour devenir pays hôtes de la compétition. Mais la concurrence est déjà rude.

Comme le patron de l’UEFA Aleksander Ceferin l’annonçait récemment, on ne devrait plus assister à un Euro dans 11 pays différents. Les acteurs du tournoi ont rencontré trop de difficultés, sans parler du problème d’équité. Il n’empêche que les compétitions organisées sur plusieurs territoires resteront à la mode dans les prochaines années. La raison est simple, ce procédé permet de diviser le coût de l’organisation. C’est pourquoi le Mexique, le Canada et les Etats-Unis se sont réunis pour accueillir le Mondial 2026. Et plusieurs alliances sont déjà créées en vue d’accueillir la Coupe du monde 2030.

L’Espagne et le Portugal ont annoncé leurs intentions communes, tout comme le camp composé de l’Argentine, de l’Uruguay, du Chili et du Paraguay. On parle aussi d’une possible association entre les pays du Royaume-Uni. Et voici que l’Arabie Saoudite est annoncée à la recherche d’un allié. En effet, The Athletic nous apprend que le pays du Golfe se verrait bien accueillir le Mondial 2030 avec l’Italie, qui n’a plus organisé un tel événement footballistique depuis 1990. La Fédération italienne envisage donc de moderniser ses stades.

L’Italie en réflexion

« Nous évaluerons une candidature de l'Italie au Championnat d'Europe 2028 et à la Coupe du monde 2030, à l'occasion du centenaire de la compétition, a confié le président de l’instance Gabriele Gravina. Pour cela, nous devons améliorer les conditions d'accueil des stades. Si nous ne réinvestissons pas dans les infrastructures, nous ne pourrons jamais aspirer à organiser un si grand événement. » En cas d’alliance avec l’Arabie Saoudite, il faudrait convaincre la FIFA de décaler la compétition dans le calendrier pour éviter les chaleurs estivales du Golfe, à l’image de ce que le Qatar a obtenu pour l’édition 2022.