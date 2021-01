Après Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes attaque le cyclisme

Dans : Info.

Considéré comme l’un des agents les plus influents dans le football, Jorge Mendes s’implique désormais dans le milieu du cyclisme. Une initiative qui suscite déjà certaines craintes.

A la manœuvre en coulisse, les agents de joueurs de football n’ont pas une excellente réputation. Ces intermédiaires sont souvent accusés de diriger la carrière de leurs clients en fonction de leurs propres intérêts. Il faut dire que les plus influents peuvent s’en sortir avec des commissions énormes sur certains transferts. Du coup, lorsque le célèbre Jorge Mendes arrive, le monde du cyclisme ne lui déroule pas le tapis rouge. Le représentant de Cristiano Ronaldo, par l’intermédiaire de sa société Polaris Sport, est devenu partenaire de l’agence Corso Sports pour gérer les intérêts de coureurs portugais. Ce qui ne plaît pas du tout à Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ.

« Je n’ai pas envie de rentrer dans le système du foot. Le système des agents dans le foot, c’est quoi ? C’est avoir un portefeuille de joueurs et les faire bouger le plus souvent possible pour passer au tiroir caisse le plus souvent possible. On construit une spéculation dans une bulle financière, a dénoncé le dirigeant sur RMC. Il en est où le foot aujourd’hui avec la bulle financière, avec tout ce qui se passe en ce moment, la Covid ? Il se passe quoi, là ? Ils sont au bord du gouffre ! Et là, on veut laisser entrer des gens comme Mendes dans le vélo ? Je n’en veux pas de Mendes dans le vélo. Il reste au Portugal avec ses footeux, mais il ne vient pas chez nous. » Difficile d’être plus clair…