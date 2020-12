Ita : Avec ce record, Cristiano Ronaldo fera pleurer les pro-Messi

Dans : Serie A.

Considéré comme l’un des tout meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur de tous les temps, Cristiano Ronaldo pourrait mettre tout le monde d’accord dans les prochains mois. L’attaquant de la Juventus Turin court après le plus beau de tous les records, une performance à sa portée en 2021.

Pour son style de jeu ou sa personnalité, Cristiano Ronaldo n’a jamais fait l’unanimité chez les amateurs de football, et notamment du côté des pro-Lionel Messi. Mais un dernier exploit pourrait bien lui permettre de faire taire tous ses détracteurs. En effet, le Portugais a l’opportunité de devenir le plus grand de manière incontestable. Ce n’est pas encore le cas puisque l’attaquant de la Juventus Turin, auteur d’un doublé à Parme (0-4) le 19 décembre, a atteint la barre des 756 buts en carrière. Un joli total qui fait de lui l’actuel quatrième meilleur buteur de l’histoire clubs et sélections confondues.

Et le quintuple Ballon d’Or devrait rapidement s’installer sur le podium puisqu’il n’est plus très loin des Brésiliens Pelé (767 buts) et Romario (772 buts). Mais connaissant le personnage, on se doute que Cristiano Ronaldo vise les 805 unités de l’Autrichien Josef Bican. Un record à sa portée en 2021, à condition d’ajouter 44 réalisations à son compteur, soit le nombre de buts qu’il a inscrits cette année. Autant dire que CR7 sera surmotivé à l’idée de devenir le meilleur buteur de tous les temps, loin devant son éternel rival argentin.

Les meilleurs buteurs de l'histoire (clubs et sélections confondues) :

1. Josef Bican (805 buts)

2. Romario (772 buts)

3. Pelé (767 buts)

4. Cristiano Ronaldo (756 buts)

5. Ferenc Puskas (746 buts)

6. Gerd Müller (735 buts)

7. Lionel Messi (715 buts)