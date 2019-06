Affaire Neymar : Viol ou pas, le dossier sera bouclé mercredi !

Dans : Info, PSG.

Les enquêteurs brésilien qui travaillent sur l'accusation de viol contre Neymar devraient rendre leur dossier dès ce mercredi annonce UOL. Le média sud-américain précise que du côté de la jeune femme, qui accuse la star brésilienne de l'avoir agressé sexuellement en mai à Paris, la police n'a prévu aucune nouvelle audition d'ici cette date. Du côté de Neymar il reste encore à entendre l'ami de ce dernier, avec qui le footballeur du PSG aurait évoqué ce problème avant qu'une plainte ne soit déposée, ainsi que le père de Neymar Jr et un responsable de la communication du joueur.

UOL indique que du côté français on a fait savoir qu'on était prêt à aider à l'enquête, mais que cela n'avait pas été jugé utile par la police brésilienne, le risque étant surtout de perdre encore du temps. Le dossier sera donc bouclé dans la semaine, et Juliana Bussacos, qui dirige cette opération pourra ensuite faire savoir à la justice si elle estime qu'il y a lieu de poursuivre Neymar pour viol, ou si au contraire le joueur a été victime d'un piège. Pour l'instant, rien n'a filtré sur une éventuelle tendance prise par ce dossier qui peut envoyer la star brésilienne en prison pour de longues années. Mais nul doute que dans le clan Neymar on doit commencer à compter les jours...