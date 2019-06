Affaire Neymar : La star du PSG crie toujours au traquenard

Dans : Info, PSG.

Arrivé jeudi en début d'après-midi au 6e commissariat de Sao Paulo afin d'être entendu dans le cadre de l'accusation de viol dont il est la cible, Neymar Jr est ressorti dans la soirée, après avoir répondu pendant près de 5 heures aux enquêteurs. Après cette longue audition, la star de la Selecao et du Brésil a tenu un rapide point de presse devant une foule de journalistes venus pour cette occasion. L'occasion pour Neymar de se défendre, criant toujours à la machination, le footballeur estimant que la jeune femme qui l'accuse avait tout prévu de A à Z pour pouvoir étayer sa thèse du viol.

Sans entre dans les détails, Neymar a indiqué que c'est à la demande de l'accusatrice qu'il lui avait mis des claques sur les fesses, et que contrairement à ce que dit la supposée victime, il avait bien des préservatifs lors des rapports sexuels avec cette dernière. « Je suis tranquille. La vérité va éclater tôt ou tard. La seule chose que je souhaite c'est que cette histoire se termine le plus vite possible », a confié le footballeur brésilien avant de s'éclipser. Le feuilleton continue.