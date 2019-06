Affaire Neymar : La police complice de Neymar, l'accusatrice craque

Dans : Info, PSG.

Najila Trindade est au coeur de l'attention des médias au Brésil depuis plus de 10 jours, et si elle a déjà confié qu'elle était sous tranquillisant, la jeune femme qui accuse Neymar de viol semble de plus en plus proche du burn out. Alors qu'elle a perdu son avocat, après l'avoir accusé d'avoir volé la fameuse tablette censée contenir une vidéo prouvant la culpabilité du footballeur du Paris Saint-Germain, c'est désormais la police qu'elle soupçonne d'être complice du clan Neymar. Invitée de la chaîne SBT, Najila Trindade a en effet été cash.

« Les policiers sont achetés n'est-ce pas, ou suis-je folle ? », a répondu la jeune femme lorsque le journaliste lui a demandé ce qu'elle pensait de l'enquête menée suite à un supposé cambriolage de son appartement par des gens qui voulaient faire disparaître d'éventuelles preuves. Pour l'instant, rien n'a confirmé que ce braquage a réellement eu lieu, la vidéo-surveillance et les relevés des empreintes sur les lieux n'ayant pas confirmé ces accusations de Najila Trindade, de plus en plus seule.