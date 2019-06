Affaire Neymar : L'accusatrice....accuse son avocat, il la laisse tomber !

Dans : Info, PSG.

L'affaire Neymar est subitement passée dans la quatrième dimension dans la nuit de lundi à mardi. En effet, alors que son avocat exigeait qu'elle lui remette son son téléphone censé contenir des preuves contre le joueur brésilien du PSG, la jeune femme qui accuse Neymar de viol ne l'a pas fait. Et lors d'une réunion avec son défenseur, elle a subitement fait savoir à ce dernier qu'elle était certaine que c'est lui qui avait volé la tablette contenant une vidéo compromettante contre Neymar Jr. Evidemment effaré de ces accusations à son encontre, Danilo Garcia de Andrade a immédiatement fait savoir qu'il renonçait à défendre la jeune brésilienne, qui en est déjà à deux avocats en dix jours.

Et l'avocat de de justifier facilement son renoncement sur la chaîne SBT. « Elle m'accuse en prétendant que la géolocalisation de son appareil pointe dans mes bureaux. Ma cliente a une posture totalement contraire à l'éthique, au bon sens et à la vérité. J'adorerai avoir cette tablette, Je pourrai ainsi la remettre à la police afin de l'utiliser à renforcer sa condition de victime. Je continue d’affirmer que, si ma cliente a quelque chose qui peut renforcer sa condition de victime, elle devrait les utiliser et ne pas garder pour elle ces informations. Mais je renonce car la relation entre un avocat et sa cliente est basée sur la confiance, et dans ce cas, je n'ai plus confiance. J'espère que la vérité sera faite », a lancé Danilo Garcia de Andrade, qui laisse donc Najila Trindade face à ses contradictions. Bien évidemment, le comportement de l'accusatrice ne plaide pas en sa faveur, ses accusations de viol étant de plus en plus soumises à caution.