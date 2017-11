Affaire : Le RC Lens a tranché pour Nicolas Douchez

Dans : Info, Lens, Ligue 2.

Placé en garde à vue à Paris le 26 octobre dernier pour une affaire de violences conjugales présumées sur une femme, Nicolas Douchez va passer un procès devant le tribunal correctionnel en février prochain. Mais en attendant, le gardien de but de 37 ans vient d'être mis à pied par son club de Lens.

« Le club informe avoir engagé ce jour une procédure disciplinaire à l'égard de Nicolas Douchez. Il est convoqué le 9 novembre prochain, pour être entendu sur les faits pour lesquels il a été renvoyé pour être jugé devant le Tribunal Correctionnel de Paris, au mois de février prochain et leur impact au regard de ses obligations vis-à-vis du club. À l'issue de cet entretien et de la procédure de conciliation préalable devant la LFP, le club prendra une décision quant à l'éventuelle sanction pouvant être infligée au joueur. Entre temps, et jusqu'à la décision à intervenir, Nicolas Douchez est mis à pied à titre conservatoire », a lancé, dans un communiqué, le RCL, qui met donc l'ancien portier du PSG de côté en attendant que la lumière soit faite sur cette triste affaire...