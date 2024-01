Zidane sélectionneur du Brésil, le rêve est déjà fini

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Le Brésil n'a toujours pas trouvé un nouveau sélectionneur. Carlo Ancelotti a finalement prolongé au Real Madrid et les rumeurs remettent en avant la piste Zinedine Zidane. Cependant, Christophe Dugarry a déjà tué le suspense.

Le pays du football n'a plus de guide. C'est vrai sur le terrain puisque sa star Neymar est gravement blessée. Mais, c'est encore plus le cas sur le banc où la Seleçao recherche un sélectionneur. Fernando Diniz ne poursuivra pas son intérim et va être viré de son poste dans les prochaines heures. Au Brésil, on attend un grand nom pour jouer la gagne à la Coupe du monde 2026. Les cibles des Brésiliens ne sont que des vainqueurs de la Ligue des champions : Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, José Mourinho. Néanmoins, aucun d'entre eux n'est arrivé. C'est même terminé pour Ancelotti, lequel vient de prolonger au Real Madrid jusqu'en 2026 alors qu'il était pressenti pour venir au Brésil en fin de saison.

Zidane a déjà dit non au Brésil selon Dugarry

Ainsi, la piste Zidane revient en force dans la presse brésilienne. Libre, Zizou briguait récemment le poste de sélectionneur de l'Equipe de France avant que le contrat de Didier Deschamps ne soit renouvelé. Pourquoi ne pas accepter le poste de sélectionneur du Brésil ? Zidane officierait alors pour le pays le plus emblématique de ce sport, dirigeant des joueurs talentueux qu'il connaît même pour certains d'entre eux : Vinicius, Rodrygo, Casemiro notamment. Toutefois, un proche de Zidane n'y croit pas. Il s'agit de Christophe Dugarry. Sur RMC, l'ancien attaquant bordelais a analysé le dossier et, selon lui, Zinedine Zidane a déjà refusé la Seleçao. Il était même la piste prioritaire avant Ancelotti.

🚨🗣 Christophe Dugarry sur la possibilité que Zidane soit sélectionneur du Brésil : "À mon avis il a déjà dit non." pic.twitter.com/jzC5enyxwB — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 5, 2024

« Il y a réfléchi car Zizou réfléchit à toutes les propositions qui lui sont faites. Il a le plus grand respect pour tous les clubs et encore plus pour un pays comme le Brésil. Il a une proposition, il l’écoute, l’étudie, il réfléchit et puis il répond. Je pense que Zidane était clairement le premier choix du Brésil. Aujourd’hui, Ancelotti nous dit qu’il ne veut pas aller au Brésil et qu’il préfère rester au Real. Et Mourinho explique qu’il n’ira pas non plus. Les choses sont claires, les Brésiliens n’ont pas trouvé leur sélectionneur. Je pense que Zizou a été sollicité, il leur a gentiment répondu. Vu qu’ils ont cherché un numéro 2 et un numéro 3, c’était un non. Moi, j’aurais aimé. L’histoire aurait été belle : le plus brésilien des Français avec le Brésil. Les Français ne lui en auraient pas tenu rigueur », a t-il décrypté dans Rothen s'enflamme. Reste qu'en football un refus n'est jamais définitif. Sans proposition intéressante, Zinedine Zidane sera tenté de reconsidérer sa position vis-à-vis du Brésil.