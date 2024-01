Quadruple champion du monde brésilien, Mario Zagallo est mort

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Légende du football, Mario Zagallo s'est éteint à l'âge de 92 ans. Le Brésilien avait été champion du monde à deux reprises comme joueur, puis deux fois comme sélectionneur.

C'est via un communiqué que la famille de Mario Zagallo a annoncé ce samedi le décès de celui qui avait gagné la Coupe du Monde en 1958 et en 1962 comme milieu de terrain de la Seleçao, puis comme sélectionneur lors du Mondial 1970 et enfin comme adjoint de Carlos Alberto Parreira en 1994. Didier Deschamps (1998 et 2018) et Franz Beckenbaueur (1974 et 1990) ont également réussi à décrocher le titre mondial comme joueur et coach.