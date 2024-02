Paris 2024 ‍: L'Argentine qualifiée pour les JO, le Brésil ne viendra pas en France ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Champion olympique en titre, le Brésil ne défendra pas sa couronne lors des JO de Paris l'été prochain. En effet, ce dimanche soir, l'équipe d'Argentine devait battre le Brésil pour se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024 et c'est ce qu'elle a fait en s'imposant 1 à 0 grâce à un but de Luciano Gondou à la 83e minute dans une rencontre qui se disputait à Caracas. Un résultat synonyme d'élimination pour la Seleçao U23.

🤯🇦🇷 ARGENTINA LE GANÓ A BRASIL Y SE CLASIFICÓ A LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024.



BRASIL QUEDÓ ELIMINADO. ❌🇧🇷 pic.twitter.com/KBKmG4yt7e — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 11, 2024

C'est évidemment une énorme désillusion pour le Brésil, et une grosse satisfaction pour le pays champion du monde en titre qui peut rêver d'un doublé historique avec pourquoi pas la présence de Lionel Messi dans le onze qui défendra les couleurs de l'Argentine en France. Dans cette poule de quatre équipes de la zone sud-américaine, le deuxième et dernier ticket pour Paris 2024 se jouera dans la nuit entre le Paraguay et le Venezuela, qui doit impérativement battre son adversaire pour venir aux JO en France.