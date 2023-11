Neymar en larmes, le pire se confirme

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Au tapis après une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche intervenu lors d'un match avec le Brésil en octobre, Neymar n'est pas à la veille de rejouer au football.

Le 17 octobre dernier, juste avant la pause lors du match entre le Brésil et l’Uruguay, sur une action relativement anodine, Neymar s’écroulait au sol, et il était clair que ce n’était pas du cinéma. L’ancien joueur du PSG, transféré cet été en Arabie Saoudite, sortait sur une civière, et quelques heures plus tard, la Seleçao annonçait que le numéro 10 souffrait « d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. » Une blessure suffisamment grave pour susciter l'inquiétude sur la suite de la carrière du joueur de 31 ans, lequel a enchaîné les soucis physiques depuis quelques années. Et les dernières nouvelles en provenance du Brésil ne sont pas rassurantes.

Tandis qu'un retour de Neymar était envisagé pour la Copa America, qui aura lieu du 20 juin au 14 juillet 2024 aux Etats-Unis, le média sportif GloboEsporte annonce qu'après réflexion, la star brésilienne va se faire opérer ce jeudi, à Belo Horizonte. C'est le joueur qui a pris cette décision, mais il faut encore attendre le feu vert du club d'Al-Hilal, qui doit valider ce choix pris par Neymar. Le journal brésilien estime que cet accord n'est qu'une simple formalité et que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain passera sur la table d'opération dans les prochaines 24 heures. Si le club saoudien a son mot à dire, notamment en demandant à ce que cette intervention ait lieu à Paris, c'est que cette intervention aura un effet assez violent.

Plutôt que de revenir pour la Copa America, le retour de Neymar n'est désormais envisagé au mieux qu'en septembre 2024. Une absence de presque un an qui n'est pas pour rassurer les millions de supporters de l'attaquant brésilien, et encore moins Al-Hilal qui a recruté Neymar pour 90 millions d'euros au PSG jusqu'en 2025, et va perdre déjà une saison sans sa star. La question de l'avenir footballistique du numéro 10 peut ouvertement être évoquée, d'autant que ces derniers jours, le joueur est apparu sur les réseaux sociaux lors d'une énième fête.