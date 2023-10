Neymar au pain sec et à l'eau, sa carrière est en jeu

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou sous le maillot du Brésil cette semaine, Neymar va traverser le pire moment de sa carrière. Voire même le dernier, sachant que sa fin de carrière est évoquée ?

Neymar est maudit. Après avoir subi de graves blessures à la cheville ou au pied quand il était encore au Paris Saint-Germain, l’attaquant brésilien s’apprête à vivre la plus longue absence de sa carrière. Mercredi, Neymar a effectivement subi une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors d’un match du Brésil contre l'Uruguay. Une très grave blessure qui va éloigner Neymar des terrains pendant au moins six mois, sachant que le ménisque est également touché… Alors est-ce que la star de 31 ans va réussir à se remettre de ce nouveau coup dur, alors qu’il a déjà passé plusieurs mois de l’année 2023 à l’infirmerie ? La question peut se poser, vu que l’attaquant d’Al-Hilal a un corps ultra-fragile et une mauvaise hygiène de vie. Et c’est d’ailleurs sur ce point que Jean-Bernard Fabre pense que Neymar doit travailler pour revenir à son meilleur niveau un jour.

« Il va lui falloir un effort mental supplémentaire pour revenir »

« Il faut une vie de moine pour revenir vite » : pour Neymar, la blessure de trop ?

« Les sportifs de haut niveau ont tendance à revenir plus vite, avec tout un staff autour d’eux. Mais on sait qu’il a une hygiène de vie pas forcément saine. Or, il faut une vie de moine pour revenir vite. Cela fait plusieurs années qu’il n’est plus au niveau qu’il avait à Barcelone, il est moins explosif. C’est lié à ses blessures, il va lui falloir un effort mental supplémentaire pour revenir au très haut niveau », a lancé, sur Le Parisien, le médecin en physiologie et biomécanique, qui sait que Neymar sera bien suivi en Arabie Saoudite. Il faut dire que pour réduire la durée d’absence de Neymar, que le club saoudien a quand même recruté 90 millions d’euros l’été dernier, les dirigeants d’Al-Hilal vont employer tous les spécialistes du genou pour soigner Neymar. Alors qu’il va donc pouvoir profiter de son nouveau né, le Brésilien peut en tout cas se mettre la Copa America en objectif de fin de saison afin de se motiver à revenir au top. Mais pour cela, l'ancien joueur du PSG a aussi intérêt à surveiller son hygiène de vie, lui qui accumule les blessures graves et a disputé moins de 50 % des matchs de ses équipes sur l'ensemble de 6 dernières saisons.