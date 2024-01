Moqué pour son poids, Neymar sort la preuve ultime

Blessé aux ligaments croisés du genou depuis octobre, Neymar laisse perplexe les Brésiliens à propos de son poids. Sa dernière sortie pour l'anniversaire de Romario l'a montré enrobé en apparence. L'ancien joueur du PSG a réagi violemment aux moqueries.

La chasse aux kilos de Neymar est lancée au Brésil. Depuis plusieurs semaines, c'est le principal sujet de conversation chez les fans de football brésiliens. Neymar a t-il pris trop de poids ces derniers temps ? Blessé au genou depuis octobre, l'ancien parisien est en manque d'exercices physiques alors que sa vie privée reste agitée. De nombreuses photos d'un Neymar au visage gonflé circulent sur les réseaux sociaux, même si la plupart ont été retouchées par des petits plaisantins. Cependant, la dernière sortie de Neymar a confirmé officiellement les problèmes de poids du joueur. Invité à l'anniversaire de la légende Romario, Neymar n'a pas semblé très affuté sur les clichés pris pendant la soirée.

Ces photos ont inquiété les fans de l'ancien joueur du PSG mais aussi bien amusé ses détracteurs. Alors que les messages moqueurs se sont multipliés sur les réseaux sociaux, Neymar est sorti du silence pour rétablir sa vérité. Il a reconnu avoir pris quelques kilos mais il a minimisé toute prise de poids excessive. Il a publié un message vidéo pour montrer l'état de son ventre et a accompagné le tout d'insultes envers ses détracteurs.

Neymar responds to criticism about being overweight:



"Overweight, great. But, fat? I don't think so! Suck it, haters! Put up with it or freak out 🖕!"



