Messi va prendre cher, Thierry Henry anticipe le massacre

Avant la cérémonie du Ballon d’Or lundi, le résultat du vainqueur aurait déjà fuité. Lionel Messi serait à nouveau vainqueur et s’expose à de nombreuses critiques. Son ancien coéquipier du FC Barcelone Thierry Henry a donc anticipé les réactions.

Comme souvent, il n’y a pas vraiment de suspense avant l’annonce du résultat. Plusieurs sources ont déjà révélé le sacre de Lionel Messi, probable vainqueur du Ballon d’Or pour la huitième fois de sa carrière. Si la tendance se confirme, le milieu offensif de l’Inter Miami ne sera pas épargné par les critiques. Rappelons que cette récompense est désormais basée sur les performances d’une saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Argentin n’a pas marqué les esprits avec le Paris Saint-Germain lors du précédent exercice.

🚨✨ Leo Messi, expected to win the Ballon d’Or 2023.



Understand all the indications are set to be confirmed but Messi will be the final winner once again.



Official decision to be unveiled Monday night in Paris.



🇦🇷 It will be Messi’s historical 8th Ballon d’Or. pic.twitter.com/v8FWZQdeaR