Leo Messi à la retraite, il fait une annonce de taille

Leo Messi profite de sa fin de carrière pour régaler du côté de l'Inter Miami. Il ne prévoit pas encore de raccrocher les crampons même si des rumeurs émergent sur son après-carrière.

A 37 ans, Leo Messi sait que le plus gros de sa carrière est derrière lui. L'ancien du Barça évolue désormais en MLS du côté de l'Inter Miami. Mais il ne prévoit pas encore de tirer un trait sur le football de haut niveau. Il veut par exemple se donner la chance de continuer en sélection argentine et de pourquoi pas terminer en beauté lors de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Ensuite, il faudra que Leo Messi prépare son après-carrière. Pas toujours un moment facile à gérer pour un footballeur de sa trempe. Le champion du monde a certainement déjà des idées en tête mais alors que pas mal de fans et observateurs aimeraient pourquoi pas le voir comme entraineur, il n'a pas du tout les mêmes aspirations.

Leo Messi cash sur son après-carrière

Dans des propos révélés ces dernières heures par Fabrizio Romano, Leo Messi a en effet indiqué qu'une carrière comme entraîneur ne l'intéressait pas du tout : « Je n'ai pas l'intention de devenir manager quand je prendrai ma retraite. Ce n'est pas quelque chose que j'envisage de faire ». Il sera donc intéressant de savoir ce que fera justement Leo Messi, lui qui ne devrait pas manquer d'offres, que ce soit dans le football ou en dehors. Mais avant de raccrocher les crampons, Messi veut continuer à prendre du plaisir : « Je veux que les gens se souviennent de moi comme ils le souhaitent. Je suis très reconnaissant pour ma carrière et pour tout ce que j'ai accompli, grâce à Dieu. Mon plus grand rêve était de remporter la Coupe du monde, pour laquelle j'ai lutté longtemps et qui a nécessité beaucoup d'efforts. J'ai eu la chance de tout gagner avec Barcelone et l'équipe nationale, et d'avoir une vie et une famille merveilleuses, donc je remercie beaucoup Dieu pour tout ce que j'ai vécu ». C'est vrai qu'il était difficile de faire mieux, avec également 8 Ballons d'Or au compteur.